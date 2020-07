DDR, C'è chi sconsiglia Rocco: in pole resta Juric

Anche l’edizione odierna di Tuttosport dà spazio alla notizia del giorno, ovvero l’indiscrezione rilanciata ieri da Sky che vorrebbe Daniele De Rossi come futuro allenatore viola. Come riporta il quotidiano, DDR intriga molto Commisso anche in virtù della sua fame di vittorie ma non è mancato chi in queste che ha fatto notare al patron viola come sia molto alto il rischio di “bruciare” un tecnico che non ha mai allenato e dunque spinge per costruirlo in casa affidandogli la Primavera, ormai orfana di Bigica prendendo esempio dal progetto-Juve cn Pirlo all’Under-23. L’alternativa più concreta per il post-inchini è dunque quella che porta a Ivan Juric del Verona.