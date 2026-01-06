Da Fagioli a Fagiolic, CorSport: "Chissà che Gattuso non ci pensi"

Il Corriere dello Sport - Stadio dedica un focus a Nicolò Fagioli, giocatore rigenerato. E che ha espresso un calcio ricco di qualità da regista puro, cioè un ruolo che Pioli gli aveva ritagliato fin dall’inizio e che il centrocampista piacentino aveva in qualche modo abiurato nel momento di massima crisi della Fiorentina. Forse perché non ci credeva o più probabilmente perché incapace di fare quello che sa fare travolto com’era con i compagni dalla crisi della squadra.

Fagioli ha catturato l'attenzione con Verona, Udinese, Parma e Cremonese per la pulizia del suo gioco, l’estetica del gesto non fine a se stessa ma abbinata all’efficacia, i lanci con quel piede destro lasciato andare con nonchalance dopo aver colpito il pallone, per il margine di errore ridotto sempre al minimo. Soprattutto, per la voglia di andare a prendersi responsabilità che prima non si prendeva. Adesso manca qualche assist e a quel punto, clic, Fagioli diventerà Fagiolic: per la felicità di Vanoli e, magari, la curiosità di Gattuso.