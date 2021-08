CORRIERE FIORENTINO, Attenti a quei due

"Attenti a quei due" è il titolo del Corriere Fiorentino di questa mattina, per sottolineare l'intesa nata tra Vlahovic e Nico Gonzalez. Il serbo gioca per la Fiorentina e ieri, i viola, si sono affidati soprattutto a lui per archiviare la pratica Cosenza. A lui, e all'argentino. Nemmeno due minuti infatti, e da una loro combinazione è nata la prima grande occasione per i viola. Uno scambio palla a terra, col 9 in versione centroboa bravo a mandare l'ex Stoccarda alla conclusione.