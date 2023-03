CORR. SPORT, Netta perdita con il trasloco: le cifre

FirenzeViola.it

Come già analizzato nella giornata di ieri dalla redazione di FirenzeViola.it, l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla cifra che la Fiorentina, con lo sfratto dal Franchi, perderà. Sarà pressoché impossibile avere oltre 20.000 abbonati e almeno 30.000 presenze, un danno gigantesco. Il club di Commisso ha già messo in preventivo di dimezzare la quota annuale proveniente dal botteghino che è di circa otto milioni, a salire fino a nove-dieci se la squadra dovesse andare avanti nelle competizioni extra Serie A come sta facendo attualmente: una perdita di quattro-cinque milioni a cui, però bisogna aggiungere annessi e connessi, scrive il quotidiano, per una diminuzione complessiva del fatturato, stimata ancora dall’ufficio competente del club viola, nell’ordine del 15-20 per cento e un valore di dodici milioni circa. Sempre relativamente a ciascuna delle due stagioni con la Fiorentina lontana da Firenze. Dunque, una perdita complessiva di circa 24 milioni.