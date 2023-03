FRANCHI, Ingenti perdite per il trasloco, eppure...

Facendo una stima delle potenziali perdite da botteghino in vista dei lavori che costringeranno la Fiorentina a traslocare dal Franchi per due anni, il club viola perderà circa il 15% degli incassi in un anno che attualmente si attestano intorno ai 12 milioni di euro. Una perdita che non lascia indifferente Commisso e la società, anche perché il progetto che aveva presentato a suo tempo Casamonti, non prevedeva il trasloco durante i lavori e avrebbe permesso alla Fiorentina di giocare in casa per tutta la stagione. Il progetto attuale invece, con gli obblighi legati al PNRR e ai fondi che verranno utilizzati per la ristrutturazione, costringeranno la squadra e i tifosi a giocare sempre lontano da Firenze per due intere stagioni oltre a perdere la possibilità di utilizzare la Curva Ferrovia già a cominciare da gennaio del 2024.

Intanto aumentano i dubbi legati al rinnovo della convenzione da parte del Comune per lo stadio Franchi attualmente in scadenza a giugno del 2023. L'accordo non c'è, anche perché il Comune vorrebbe rinnovare l'accordo che comprendeva anche il centro sportivo Davide Astori alle stesse cifre attuali, ovvero poco più di un milione l'anno, mentre la Fiorentina, a causa delle perdite legate ai lavori del Franchi e anche al fatto che non utilizzerà più il centro sportivo adiacente al Franchi visto l'ormai prossimo trasloco al Viola Park, vorrebbe un importante sconto sui costi della convenzione. Occorre comunque ricordare che già lo scorso anno nell'eventualità di proroga, le parti si sono accordate che in caso di utilizzo ridotto della capienza dell'impianto, il prezzo verrà rimodulato.