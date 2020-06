COR. SPORT, Chiesa, le condizioni di Commisso

Il Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Federico Chiesa, ambito non solo in Italia ma anche in Inghilterra. Rocco Commisso ha ribadito che non ci saranno preclusioni alla sua cessione, a condizione che gli venga offerta la giusta cifra e con una richiesta ben precisa da parte del diretto interessato. Nel mezzo c'è il campo, dove il giocatore punterà a far valere la propria legge, quella del talento pronto a farsi trascinatore e mandare messaggi anche al ct azzurro Roberto Mancini. Contro il Brescia, Chiesa toccherà quota 140 presenze coi professionisti e in caso di gol raggiungerebbe il traguardo dei 30 in carriera, tra campionato e coppe.