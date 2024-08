CONFERENCE, Giovedì l'andata in un Franchi poco pieno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo lo scialbo 1-1 di Parma, per la Fiorentina è tempo di Conference League. Giovedì infatti, ore 20, la squadra di Palladino ospita al Franchi la Puskas Akademia, vittoriosa nel terzo turno preliminare sull'Ararat Armenia e quindi ultimo ostacolo dei viola nel playoff, da cui si passa per accedere alla fase a gironi del torneo, da quest'anno stravolto nel format (QUA tutti i cambiamenti).

Un match, quello d'andata, per cui però, come ricorda La Nazione, non è attesa una grossa affluenza di pubblico sugli spalti: il Franchi è infatti oggetto dei lavori di restyling, il fascino dell'avversario non è dei migliori e siamo ancora in periodo di vacanze per tante persone. Tutto ciò induce a pensare che la totalità delle presenza difficilmente supererà il numero dei 10mila spettatori.