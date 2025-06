Calciomercato Niente riscatto, Gudmundsson torna al Genoa, ma la Fiorentina spera ancora

A due giorni dalla data x (24 giugno) entro la quale dovranno essere risolte le situazioni legate ai prestiti in Serie A, arrivano ulteriore conferme sulla volontà della Fiorentina di non riscattare Albert Gudmundsson: le riporta Niccolò Ceccarini, secondo cui i viola hanno deciso di non mettere sul piatto i 17 milioni che sarebbero serviti per riscattare l'islandese dal Genoa. Gud tornerà quindi a Genova, anche se non è facile capire se questo sarà un ritorno definitivo.

Entrambe le parti infatti (Fiorentina e Genoa) proseguiranno i contatti per capire se ci sono i margini per ridiscutere un accordo a un prezzo minore rispetto ai 17 milioni pattuiti lo scorso agosto, cifra giudicata dalla Fiorentina troppo alta.