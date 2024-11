COMMISSO-OAKTREE, È derby d'America al Franchi

FirenzeViola.it

Tra i vari pezzi proposti dalla Gazzetta dello Sport in merito alla sfida tra Fiorentina e Inter in programma domani sera al Franchi, c'è anche il focus tra le due proprietà: "È derby d'America", scrive il quotidiano. Commisso sfida il fondo Oaktree con uno stile diametralmente opposto. Intanto il presidente viola è un imprenditore, Oaktree invece è un fondo d'investimento.

Commisso in sei anni ha messo sul piatto 474 milioni tra sponsorship e infrastrutture, mantenendo tutti i conti in ordine. Decisamente diversa è la storia del fondo che è diventato proprietario dell'Inter dopo il prestito alla famiglia Zhang ed è al suo primo anno di gestione avendo previsto tagli alle spese nei prossimi anni. C'è un bond da 415 milioni che scade nel 2027, per questo la via scelta da Oaktree è quella del riequlibrio economico-finanziario.