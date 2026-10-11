Il commento di Poesio: "Risultato sconfortante. Sarà dura anche stavolta"

Sulle pagine del Corriere Fiorentino c'è spazio per il commento di Ernesto Poesio alla situazione della Fiorentina soprattutto dopo la sconfitta arrivata a Genova ieri. "Vanoli l’aveva definita «troppo lunga» questa anomala sosta di tre settimane per le partite della Nation League. Ma dopo la pessima figura di Genova non si offenderà se ci viene da pensare il contrario", scrive Poesio. "Della serie, come si stava bene con il campionato fermo, le vittorie contro il Signa nelle partite celebrative al Viola Park, le dichiarazioni di grandi intenti di giocatori e dirigenti che, quando si parla di Fiorentina, fanno sempre venire in mente l’irresistibile rubrica «Le ultime parole famose» di «Mai dire gol» negli anni ‘90".

Il giornalista poi conclude: "Il risultato è sconfortante perché rimanda indietro l’orologio della crisi viola, oltre alla classifica dove adesso la Fiorentina occupa la terzultima posizione (a pari punti col Genoa, ma dietro per differenza reti e scontro diretto) col rischio oggi di scivolare al penultimo posto. Più che un brusco risveglio, un colpo durissimo alla convinzione che il peggio fosse alle spalle. Sarà lunga e dura anche stavolta".