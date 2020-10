CHIESA, La sua prestazione di ieri divide i quotidiani

La prestazione offerta da Federico Chiesa, ieri in maglia azzurra, ha diviso non poco i quotidiani in edicola stamani. Senza mezze misure, infatti, c'è chi ha stroncato letteralmente la prova del classe '97 e chi gli ha invece attribuito una gara di tutto rispetto. Se La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera optano per il 5, il Corriere dello Sport non fa sconti e associa a Chiesa un brutto 4,5. Non sono dello stesso avviso La Nazione e Tuttosport, secondo i quali l'attaccante merita addirittura un 6,5.