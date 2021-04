CHAMPIONS, Dal 2024 no stop: in campo a gennaio

"Dal 2024 la Champions sarà no stop. Si giocherà anche a gennaio" scrive il Corriere dello Sport. Lunedì il Comitato Esecutivo illustrerà la rivoluzione della Champions. Niente più sosta invernale tra metà dicembre e metà febbraio, un passaggio inevitabile vista la nascita del nuovo format a partire dal 2024. La sensazione è che si tratti solo di un primo passo verso la riforma generale del calendario internazionale perché nonostante le resistenze delle Leghe per i tagli delle partecipanti al campionato o alla cancellazione di una Coppa (in Premier o in Francia ci sono due coppe nazionali) non si potrà continuare ad aggiungere partite. E dal 2024 è in arrivo la nuova Champions con 36 partecipanti e con 10 partite della fase a gironi, anziché 6, che ogni club disputerà.