CERCI, Messo fuori rosa dall'Arezzo: la ricostruzione

Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla situazione di Alessio Cerci, ex Fiorentina messo fuori rosa dall'Arezzo. Cerci, è ciò che trapela dal club granata, non si sarebbe mai calato nella nuova realtà, arrivando a discutere più volte con dirigenti e allenatori (tre sono stati i cambi di panchina) per risposte o atteggiamenti sopra le righe. Ultimo episodio la lite in allenamento, che poi ha portato alla punizione, con un compagno più giovane per un’entrata dura, anche se priva di cattiveria. Il club ha provato a parlare col calciatore però ne è uscita l’ennesima discussione. Ancora non è arrivata una comunicazione ufficiale sul futuro dell’ex Fiorentina, forse in attesa di capire se la frattura può ricomporsi o se si dovrà arrivare alla separazione dopo meno di sei mesi. Del resto ha giocato poco — 15 spezzoni di gara — per via (anche) di una condizione fisica precaria.