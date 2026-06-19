Kean, futuro aperto: la Fiorentina è pronta a valutare eventuali offerte importanti
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Fabio Paratici ieri ha confermato su Moise Kean la linea che già si era intuita a margine del primo confronto con l’agente. "Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero nove. Ma tutti i club di calcio non sono padroni del loro destino sul mercato, a parte i primi cinque o sei al mondo". Che vuol dire tutto o niente. Tradotto: è presto per sbilanciarsi. L’intenzione, come riportato stamani da La Nazione, è quella di andare avanti insieme, ma se dovesse arrivare un’offerta importante per il calciatore e per il club sarebbe valutata attentamente, al di là della presenza della clausola rescissoria
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