Paratici non molla Thorstvedt: la Fiorentina è forte della volontà del giocatore
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La Fiorentina continua a lavorare sul mercato per provare ad accontentare anche le richieste fatte dal nuovo allenatore viola Fabio Grosso. Una di queste, come noto oramai da qualche giorno, porta all'ex squadra del neo tecnico gigliato, ossia il Sassuolo, dove milita a centrocampo il norvegese classe 1999 Kristian Thorstvedt, pupillo di Grosso.
Anche in questo caso il direttore sportivo viola, Fabio Paratici, è al lavoro per cercare di limare ed abbassare di qualche milioni le richieste del Sassuolo La Fiorentina dalla sua ha la volontà del giocatore, che spinge per approdare in viola. Lo riporta La Nazione
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