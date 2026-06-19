Da Lauriente a Kostic, la Fiorentina monitora più situazioni per l'esterno d'attaco

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Per quanto riguarda il capitolo legato agli esterni d'attacco, in casa Fiorentina, oltre al nome di Koleosho, non vanno sottovalutate le piste che portano a Cristian Volpato e Armand Laurienté, entrambi di proprietà del Sassuolo. Il primo rappresenta una soluzione giovane e di prospettiva, mentre il secondo garantirebbe esperienza, qualità nell’uno contro uno e una buona dose di gol e assist, caratteristiche che lo hanno reso uno dei punti di riferimento della formazione neroverde nelle ultime stagioni.

Sul taccuino della Fiorentina resta inoltre il nome di Filip Kostic. L’esterno serbo, dopo la conclusione della sua esperienza con la Juventus, è attualmente svincolato e potrebbe rappresentare un’opportunità interessante dal punto di vista economico. La sua esperienza internazionale e la capacità di coprire tutta la fascia potrebbero infatti offrire a Fabio Grosso una soluzione affidabile e pronta all’uso. A riportarlo è il Corriere dello Sport.