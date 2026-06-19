FirenzeViola Addio Igor Protti, ci lascia a 58 anni. Bandiera del Livorno con un breve passato in viola

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E' stato un lottatore. Ha combattuto per un anno contro un male che alla fine lo ha sconfitto. Igor Protti ci ha lasciato oggi all'età di 58 anni e negli occhi e nella mente restano di lui la grande voglia di non arrendersi, di provare comunque ad andare avanti, mostrandosi pure in condizioni ultimamente sempre più difficili. Emozionante una delle ultime immagini, quella che lo ha visto, pur sofferente, accompagnare all'altare la figlia Noemi, un mesetto fa. Voleva esserci e ce l'ha fatta. Così come era presente alla prima del film che ha per titolo Igor, che racconta la storia di un calciatore umano e unico.

Da giocatore lo si ricorda per i suoi gol a raffica nel Livorno dove costituì una coppia perfetta con Cristiano Lucarelli e che portò in A dalla C1. Era uno di quegli attaccanti rapidi e tecnici che oggi sarebbero certamente da top club. Fu anche capocannoniere in serie a nel '95-96 con 24 gol nel Bari. Il legame con Livorno è cresciuto progressivamente. Idolo, amato e apprezzato anche fuori dal campo per i suoi modi garbati e pacati. Un affetto ricambiato verso la città tanto che aveva deciso di stabilirsi a Livorno e negli anni scorsi aveva anche aperto un'attività a Casale Marittimo. Tra le curiosità lo si ricorda anche calciatore della Fiorentina al torneo di Viareggio del 1987, in prestito dal Livorno.