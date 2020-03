CELLINO, Macché ripresa, io penso all'anno prossimo

Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport prendendo una posizione netta in merito alla possibile ripartenza della Serie A a maggio. A suo avviso, non si dovrebbe neppure pensare alla stagione in corso, infatti propone una soluzione: "Si è bruciato un terzo del campionato? E allora si taglino un terzo dello stipendio ai calciatori, un terzo dei diritti televisivi e un terzo delle tasse. È il modo più facile per aggiustare le cose". Quanto alla conclusione del campionato, Cellino è dell'idea che al netto di quel che sta succedendo non debba nemmeno essere contemplata: "La coppa, lo scudetto… Lotito lo vuole, se lo prenda. È convinto di avere una squadra imbattibile, lasciamogli questa idea. Da Brescia ricevo continuamente notizie, e sono tutte pazzesche, eppure la città sta affrontando la tragedia con una dignità che imbarazza".