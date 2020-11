CASTROVILLI, Prandelli studia la posizione da 10

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di Gaetano Castrovilli e di una nuova idea tattica portata da Prandelli alla Fiorentina che dovrebbe portarlo a giocare più vicino ai due attaccanti, per un ruolo da 10, proprio come il numero che ha sulla maglia. Non solo in viola, ma anche in quell'Italia cui ha dovuto rinunciare a questo giro a causa della bolla, ma alla quale vuole rimanere aggrappato, con nuove credenziali. Una posizione che gli permetterebbe di combinare le doti da assist-man a quelle da goleador mostrate in questo inizio di stagione.