Castellacci: "Grosso può risollevare la Fiorentina. Il suo passato alla Juve non sarà un problema"

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Enrico Castellacci, storico responsabile medico della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006 e oggi collaboratore di Fabio Cannavaro nell'Uzbekistan, ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione nel corso della quale ha tracciato il profilo del futuro tecnico viola, Fabio Grosso, allenato ovviamente nell'esperienza vittoriosa con gli azzurri in Germania: "Sono convinto che Fabio affronterà questa avventura a Firenze con la serenità che lo contraddistingue, ma anche con tutta la preparazione che ha acquisito negli anni, specie quando ha affrontato esperienze non fortunate. Lo vedo come la persona giusta al posto giusto. L’uomo che può risollevare i viola dopo un anno difficile". Castellacci ha poi parlato della qualità che i tifosi viola apprezzeranno maggiormente di Grosso: "Il tifoso viola non è semplice perché è molto preparato.

Ma il fatto di avere un passato juventino non rappresenterà un problema. Quando Firenze vedrà la sua serietà e la dedizione che mette nel lavoro, certi aspetti passeranno in secondo piano. Verrà apprezzato soprattutto per la sua preparazione. Firenze è una piazza che pretende competenza e persone che sappiano lavorare e mi auguro che i tifosi possano riconoscere in lui questo".