Dagli inviati Fiorentina, Kean verso il forfait col Watford: gestione programmata, obiettivo Real Madrid

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Le ultime da Teddington: Kean si allena ancora a parte

Prosegue senza intoppi il programma di lavoro personalizzato di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina, come previsto dallo staff tecnico e medico, dovrebbe infatti saltare l'amichevole di questa sera contro il Watford, una scelta già pianificata nell'ambito della tournée inglese.

Non si tratta di un problema fisico né di un infortunio, ma di una gestione concordata dei carichi di lavoro per consentire al numero 20 viola di raggiungere la migliore condizione atletica in vista dell'inizio della stagione. L'idea era fin dall'inizio quella di risparmiare Kean in una delle due gare disputate in Inghilterra. Per questo motivo, salvo sorprese, il centravanti non sarà a disposizione contro il Watford, mentre il suo rientro è previsto per l'ultima amichevole estiva contro il Real Madrid.

Da giovedì, inoltre, Kean dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo, proseguendo così il percorso di avvicinamento al debutto ufficiale della nuova stagione. Questo quanto risulta dal ritiro di Teddington.