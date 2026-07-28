Braschi e la chiamata last minute che non ne cambierà il destino: la cessione dopo il Real

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Braschi è stato chiamato da Grosso per aumentare il numero degli attaccanti in ritiro ma dopo il Real Madrid verrà ceduto

Riccardo Braschi ha raggiunto questa mattina il ritiro di Teddington in Inghilterra dopo una chiamata last minute arrivata ieri da parte di Grosso. L'attaccante classe 2006 stava aspettando l'occasione giusta per muovere i primi passi tra i professionisti dopo l'esordio della passata stagione con la prima squadra viola ma la chiamata di ieri ha cambiato i suoi piani. Almeno nell'immediato.

Braschi verrà ceduto dopo l'amichevole col Real Madrid

Il giocatore dovrebbe restare a disposizione di Grosso almeno fino a sabato, quando la Fiorentina concluderà questo periodo all'estero con l'amichevole contro il Real Madrid. Dopo però, i suoi agenti torneranno a lavorare per completare il prestito del ragazzo, così da permettergli di giocarsi le proprie carte tra i professionisti. Una cessione che non è in dubbio e che, come detto, è stata ritardata solo per le difficoltà numeriche dell'attacco viola in questa esperienza tra Inghilterra e Austria.