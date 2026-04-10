Caroppo su La Nazione: "Ieri grandi difficoltà in fase offensiva"

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Questo è il pensiero di Luigi Caroppo su La Nazione a proposito della prestazione di ieri sera: "La Fiorentina ha mostrato grandi difficoltà in fase offensiva, con molti giocatori poco incisivi e quasi mai pericolosi tra cui Fabbian, Piccoli e Gud. Dopo un buon avvio di partita, la squadra ha perso ordine e controllo, soffrendo il pressing e l’intensità degli avversari. Anche in difesa ci sono state disattenzioni gravi, soprattutto in occasione del secondo gol subito dopo una parata importante di De Gea.

L’episodio del rigore è considerato dubbio, ma non basta a giustificare la scarsa reazione complessiva della squadra. Nel finale il Crystal Palace ha aumentato il ritmo e ha chiuso la partita con il terzo gol, rendendo difficile la rimonta al ritorno".