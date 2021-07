CALENDARI, Oggi il sorteggio: un vincolo per i viola

Avverrà questo pomeriggio a partire dalle 18:30 il sorteggio dei calendari di Serie A che vedrà protagoniste tutte e venti le società del massimo campionato compresa la Fiorentina. Resistono solo alcuni vincoli che dovranno necessariamente essere rispettati e uno in particolare riguarda i viola: non potranno esserci, come al solito, più di due coppie di incontri consecutivi in casa o in trasferta per girone e soprattutto una partita non potrà avere il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri. Esempio: le avversarie dell’ultima partita del girone d’andata non potranno ritrovarsi all’inizio del ritorno. E’ prevista l’alternanza assoluta delle gare in casa e in trasferta per Milan e Inter, Juventus e Torino, Lazio e Roma, Genoa e Samp. Ma anche, per ragioni di ordine pubblico, per Fiorentina ed Empoli, Napoli e Salernitana.