CACERES, Quelle parole di stima per Iachini. Prima...

L'edizione odierna de La Nazione torna oggi sulla carica e la grinta che Beppe Iachini ha trasmesso alla Fiorentina dal momento del suo arrivo. Non è un caso che a Marassi, dopo essere rimasta in dieci, la sua squadra non abbia subito nemmeno un tiro in porta e che dopo al fischio finale siano arrivate parole d’elogio da parte dello spogliatoio per l’allenatore: «Serviva una persona che ci caricasse, visto che questo periodo è un po’ storto» ha raccontato Martin Caceres. Una dichiarazione che testimonia come il legame della squadra con Iachini sia sempre stato molto solido. E che, di fatto, qualcosa tra novembre 2020 e marzo 2021 non abbia più di tanto funzionato, specie nei metodi di lavoro.