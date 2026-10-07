Mauro Bressan: "Sensazionale il gol di Ndour. Bravo per due motivi"

Queste le parole a La Nazione di Mauro Bressan, ex centrocampista della Fiorentina, sull’eurogol di Ndour con la Nazionale U21: "Un gesto tecnico eccezionale: non ho mai visto una rete dalla distanza così clamorosa. E Cher è stato bravo due volte: perché, ricevuto il pallone, ha alzato subito la testa e poi per la conclusione. È stato istintivo, come fui io".

In cosa deve migliorare, adesso, Ndour?

"Deve alzare la velocità di pensiero. Se si dimostrerà più rapido nelle decisioni diventerà un top".

Come escogitò la rovesciata col Barcellona?

"Per fare certe cose ci deve essere sempre un pizzico di sana pazzia".