Handanovic svela: "Dopo l'Inter parlai con la Fiorentina di Italiano: non se ne fece niente"
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Curioso retroscena legato alla Fiorentina, in merito al passato di Samir Handanovic. L'ex portiere dell'Inter, intervistato oggi da la Repubblica in vista del derby di Milano, ha risposto anche a una domanda sui suoi ultimi anni di carriera e ha svelato alcuni retroscena riguardanti i giorni in cui lasciò i nerazzurri, prima di dare l'addio al calcio.
Lo sloveno ebbe alcune offerte per proseguire oltre la parentesi interista, tra cui quella della Fiorentina: "De Zerbi mi voleva al Brighton. Mi sarebbe piaciuto vederlo lavorare da vicino, anche come secondo portiere. Ci furono contatti con la Fiorentina di Italiano, ma niente. A Udine mi piacerebbe tornare come allenatore", le parole di Handanovic.
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