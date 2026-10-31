Handanovic svela: "Dopo l'Inter parlai con la Fiorentina di Italiano: non se ne fece niente"

Curioso retroscena legato alla Fiorentina, in merito al passato di Samir Handanovic. L'ex portiere dell'Inter, intervistato oggi da la Repubblica in vista del derby di Milano, ha risposto anche a una domanda sui suoi ultimi anni di carriera e ha svelato alcuni retroscena riguardanti i giorni in cui lasciò i nerazzurri, prima di dare l'addio al calcio.

Lo sloveno ebbe alcune offerte per proseguire oltre la parentesi interista, tra cui quella della Fiorentina: "De Zerbi mi voleva al Brighton. Mi sarebbe piaciuto vederlo lavorare da vicino, anche come secondo portiere. Ci furono contatti con la Fiorentina di Italiano, ma niente. A Udine mi piacerebbe tornare come allenatore", le parole di Handanovic.