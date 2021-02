BIRAGHI, Serve gara perfetta. Noi squadra tosta

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, ha intervistato Cristiano Biraghi. Il terzino viola si è concentrato sulla partita di domani: «Serve la gara perfetta. Dovremo essere attenti in fase difensiva, facendogli male quando arriveranno le occasioni». Poi descrive quella che secondo lui è la vera Fiorentina, «quella di venerdì scorso contro il Toro: una squadra tosta, che prova ad imporre il proprio gioco, che lotta su ogni pallone senza darsi mai per vinta». E sulla lotta per la salvezza: «Vanno considerate le circostanze. Quando c’è un cambio di proprietà un periodo di assestamento è normale. Nessuno è contento, ma è iniziato un percorso di crescita. La proprietà investe tanto e con pazienza arriveranno i frutti». Infine, una parentesi anche sul centro sportivo: «Sarà un centro sportivo tra i più belli d’Europa, il presidente Commisso e la società stanno facendo un lavoro straordinario capendo l’importanza delle infrastrutture sia sul lato sportivo che economico. Sarebbe importante anche avere un nuovo stadio».