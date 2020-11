BIRAGHI, L'assist-man viola è il re dei cross in A

Il Corriere dello Sport riporta i numeri dell'ottimo inizio di stagione di Cristiano Biraghi, arrivato a 28 anni a diventare indispensabile per la Fiorentina. Ha messo a segno 35 traversoni in 7 giornate, facendo meglio di De Paul, di Perisic e di Hakimi. Ha segnato un gol e si è inventato 3 assist, uno per il colpo di testa di Pezzella e due per Castrovilli, la metà esatta di quanto costruito lo scorso campionato. Solo Mkhitaryan, con 4 assist, ha fatto meglio di Biraghi in quanto ad assist questa stagione.