Beto, Guinea per tornare al top. La Nazione: "Pronto al duello con Pellegrino"

Un piccolo segnale è già arrivato, ma Beto sa che adesso conta soprattutto recuperare la condizione migliore. Con la Guinea-Bissau, nella vittoria per 2-0 contro la Tanzania, il centravanti viola ha servito l’assist per il gol di Franculino con una sponda spalle alla porta, uno dei movimenti sui quali Paolo Vanoli vuole lavorare per inserirlo sempre di più nei meccanismi della Fiorentina. Arrivato a Firenze nelle ultime ore del mercato, Beto ha avuto fin qui poco tempo per lavorare con il nuovo allenatore, che già ai tempi del Torino aveva manifestato la propria stima nei suoi confronti. Dopo l’ultima sfida con la Nigeria, in programma domani alle 18, l’attaccante tornerà subito a Firenze: già mercoledì è atteso al Viola Park.

Il calendario gli offre così una decina di giorni da trascorrere insieme a Vanoli e al resto del gruppo prima della ripresa del campionato. Un “piccolo supplemento di preparazione” che può diventare prezioso per un giocatore ancora alla ricerca della brillantezza dei tempi migliori. Beto dovrà però recuperare terreno soprattutto sul piano fisico e conquistare la maglia da titolare, visto che finora il riferimento offensivo è stato Mateo Pellegrino, rimasto a lavorare al Viola Park durante la sosta. Le caratteristiche tecniche possono giocare a favore del portoghese, ma la gerarchia attuale premia l’argentino: per cambiarla servirà una crescita concreta nei prossimi giorni.