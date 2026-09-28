FirenzeViola Dubbi e certezze: Fagioli, il doppio ruolo e la sfida turca per tornare in viola con un'arma in più

Turchia-Italia potrebbe segnare un ritorno alle origini per Fagioli. Mancini lo ha provato spesso da mezzala e stasera potrebbe giocare proprio così

Nicolò Fagioli è in serrata lotta per una maglia da titolare in Turchia-Italia, in programma stasera a Bursa per la seconda giornata di Nations League. Il regista della Fiorentina è dato come probabile titolare dalle formazioni che trapelano a poche ore dalla sfida di oggi, appuntamento che potrebbe dare continuità alle sue prestazioni recenti e a un progetto tattico ancora da definire del tutto.

Da regista costruito...

Fagioli è tornato in grande spolvero col rientro sulla panchina viola di Paolo Vanoli, uomo che più di tutti ha saputo valorizzarlo e soprattutto cucirgli addosso il vestito del play maker che le precedenti gestioni tecniche non avevano mai ipotizzato per il classe 2001. Invece eccolo a smistare palloni e a dare il suo ritmo alla Fiorentina proprio da vertice basso, tanto da convincere anche Roberto Mancini che vuole vederlo all’opera in azzurro.

...a mezzala(?)

Questo è il punto di partenza, da cui inizia il progetto ancora da decifrare del Fagioli-Nazionale. Detto della titolarità inamovibile da regista della Fiorentina, con l’Italia il piacentino potrebbe anche muoversi da mezzala. È proprio da incursore che viene indicato nelle probabili formazioni di queste ore, che lo vedono avanti nel ballottaggio con Doumbia. Il ct in allenamento lo ha testato spesso da interno di centrocampo e stasare dovrebbe schierarlo proprio in quel ruolo, accanto a Tonali e Frattesi. Chissà che dalla Turchia non vengano rispolverate le doti del vecchio Fagioli, antesignano del regista di fino trasformato prima del metodo Vanoli.