Dodo rispunta e convince. L'esterno brasiliano in crescita e propositivo

Una mattinata particolare al Viola Park, iniziata con i giocatori del Signa in campo con i tradizionali cappelli di paglia, poi regalati ai calciatori viola. Circa 1.100 spettatori hanno assistito alla sfida, resa speciale anche dalla ricorrenza dei cento anni dalla prima trasferta della Fiorentina, disputata proprio contro il Signa 1914. Vanoli ha potuto così mettere minuti nelle gambe ai suoi giocatori, in una gara terminata 9-0 grazie alle reti di Gonçalves, Gnonto, Brescianini, Pellegrino, Jallow (doppietta), Mazzeo (doppietta) e Pietropaolo. Con l’assenza di De Gea, la fascia di capitano è tornata sul braccio di Luca Ranieri, a nove mesi dall’ultima volta.

Sul piano tattico, una delle indicazioni più interessanti è stato il ritorno dal primo minuto di Dodô, apparso in crescita e propositivo nella gestione della gara. Jimenez ha agito da esterno alto a destra, con Gnonto sulla fascia opposta: l’ex Leeds ha confermato il buon momento segnando e fornendo un assist nei primi dieci minuti. Ranieri è stato schierato al centro della difesa ma sul centro-destra, con Viery a sinistra, mentre Valdepeñas si è distinto per la capacità di fornire palloni decisivi. Ampio spazio anche ai giovani, con Jallow, Mazzeo e Pietropaolo protagonisti nel finale. Ancora alla ricerca della condizione migliore, invece, Gonçalves.