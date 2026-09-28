Occasione azzurra: Mancini cambia in Turchia, Fagioli verso la titolarità

Potrebbe esserci Nicolò Fagioli dal primo minuto questa sera a Bursa, nella sfida di Nations League tra Turchia e Italia. Dopo il ko contro il Belgio, Roberto Mancini prepara diversi cambi nell’undici iniziale e tra le novità più attese c’è proprio il centrocampista della Fiorentina. La Repubblica, Sky Sport e il Corriere dello Sport lo indicano titolare (La Gazzetta dello Sport inserisce invece Doumbia), con Fagioli pronto ad agire in mezzo al campo nel 4-3-3 azzurro.

Per il resto, Donnarumma dovrebbe essere confermato tra i pali, mentre la difesa potrebbe essere composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Ruggeri, con il ritorno di Bastoni dopo la squalifica e la possibile prima presenza in Nazionale per l’ex viola Kayode. A centrocampo, insieme a Fagioli, Tonali e Frattesi sono i principali candidati. In avanti, invece, Raspadori e Scamacca sono indicati da diverse fonti, con il terzo posto conteso: La Repubblica inserisce Sebastiano Esposito, mentre Sky punta su Cambiaghi.

La gara è in programma alle 20.45 a Bursa. L’Italia arriva dalla sconfitta per 2-0 contro il Belgio e cerca il riscatto immediato. Per Fagioli, dopo il buon avvio di stagione con la Fiorentina e la convocazione azzurra, può essere una chance importante per ritagliarsi spazio anche in Nazionale.