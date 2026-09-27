Atta: "Io, Fagioli e Oulai a centrocampo, perché no? Non dobbiamo porci limiti"
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Arthur Atta ha rilasciato un'intervista in esclusiva al Corriere Fiorentino nella quale ha parlato anche dell'obiettivo per la Fiorentina questa stagione: "Europa? Credo che non dobbiamo porci limiti, ma avere un obiettivo comune: diventare squadra. È questa la prima cosa da fare se vogliamo essere protagonisti, dato che il talento certamente non ci manca". Poi un passaggio sui compagni di reparto: "Un centrocampo con me, Fagioli ed Ouali? Secondo me possiamo coesistere, ma anche qui tutto passa dal concetto di restare connessi e pensare da squadra".
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