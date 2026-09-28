"La Fiorentina in finale di Conference e non solo". Terim fa il bilancio del calcio italiano

Intervistato stamani da La Gazzetta dello Sport, Fatih Terim ha parlato del calcio italiano e delle difficoltà riscontrate in questi anni. L'Italia viene da tre non qualificazioni consecutive ai Mondiali ma nelle ultime stagioni ha piazzato diverse squadre nelle finali delle coppe europee, motivo per cui l'ex allenatore della Fiorentina si dice incredulo: "Francamente no - risponde sulla domande se si aspettasse la Nazionale in queste condizioni -, perché l’Italia ha vinto tanto e ha lasciato il segno nella storia del calcio. Anche una sola vostra assenza era stata una grande delusione; tre consecutive richiedono una riflessione molto seria. In questi anni l’Italia ha vinto Euro 2021, l’Atalanta ha conquistato l’Europa League e la Roma la Conference League. In più, la Fiorentina ha giocato la finale di Conference, il Napoli ha creato una vera e propria scuola di pensiero calcistico e l’Inter è arrivata due volte in finale di Champions".

Aggiunge Terim: "Il potenziale del vostro movimento, dunque, è ancora molto grande. Ciò premesso, bisogna considerare tante cose: lo sviluppo dei vivai, le opportunità offerte ai giovani, le politiche di mercato dei club... L’Italia, dal punto di vista tattico, ha sempre rappresentato una scuola fondamentale, ma il calcio è in continua evoluzione e oggi non si può sopravvivere solo grazie alla tattica, all’organizzazione difensiva o ai successi passati. Vanno sviluppati tutti gli aspetti. Avete bisogno di tempo e di un piano adeguato per la ricostruzione. Perché non si tratta solo di qualificarsi per i Mondiali, ma di far sì che il calcio italiano ritrovi la sua identità e la sua competitività".