Parisi di nuovo con il pallone. Procede il suo recupero dall'infortunio

Parisi di nuovo con il pallone. Procede il suo recupero dall'infortunioFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio aggiorna sul percorso di recupero di Fabiano Parisi, giocatore della Fiorentina alle prese con il recupero dall'infortunio al crociato anteriore destro patito durante Juventus-Fiorentina,. Fermo dal maggio scorso, l’esterno campano ha iniziato il conto alla rovescia verso il rientro a tutti gli effetti e ha ricominciato ad utilizzare il pallone in campo.