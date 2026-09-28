Gnonto scala gerarchie e manda segnali, Tuttosport: "Per Vanoli e Mancini"

Willy Gnonto si candida a essere una delle sorprese della Fiorentina di Paolo Vanoli. Nell’amichevole vinta 9-0 contro il Signa, l’esterno ha messo in mostra le proprie qualità con un gol e un assist nei primi dieci minuti, confermando i progressi nel nuovo 4-2-3-1. Vanoli ne apprezza soprattutto “il lavoro sporco che fa sulla fascia”, mentre Gnonto, arrivato dal Leeds con poco credito iniziale, sta progressivamente conquistando spazio e fiducia. I segnali sono anche per Roberto Mancini, il ct che lo lanciò in Nazionale nel giugno 2022: “Gli sono molto grato per l’opportunità che mi ha dato. Se sono qui è grazie a lui. Adesso devo fare bene in viola per mandare altri segnali”. L’azzurro, fermo a 13 presenze e un gol con l’Italia, dovrà però guadagnarsi una nuova convocazione attraverso continuità e rendimento in viola.

L’amichevole contro il Signa, disputata su tre tempi da 30 minuti, ha visto la Fiorentina dilagare soprattutto nell’ultima frazione, con le doppiette di Jallow e Mazzeo e il gol di Pietropaolo. Nei primi 60 minuti sono arrivate comunque diverse occasioni, compresa quella di Pellegrino, autore del 4-0 dopo la rete di Brescianini. “Sempre bello segnare, ma ora dobbiamo pensare al bene della squadra”, ha commentato l’attaccante, sottolineando la necessità di sfruttare la pausa per migliorare. Assenti Atta, ancora alle prese con i problemi fisici, e De Gea. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì con una doppia seduta.