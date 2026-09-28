FirenzeViola Il borsino dei singoli dopo la 1' settimana di sosta: Gonçalves migliora, Gnonto c'è, terzini in crescita. Ancora pazienza per il miglior Atta

Nell'amichevole di ieri contro il Signa segnali incoraggianti da Gonto e Gonçalves che però non è ancora al top della condizione. E anche per vedere il miglior Atta serve ancora pazientare.

Benedette ali, medaglia a doppia faccia del mondo viola in cerca d'imprevedibilità sulle corsie esterne. Dopo un'estate spesa aspettando volti nuovi Grosso ha abdicato in fretta, lasciando a Vanoli l'opportunità di comporre un puzzle non ancora del tutto terminato. Perché i primi interpreti titolari, Mastantuono e Njie, sono via con le nazionali, e perché lo stesso Gonçalves non è anora al 100%. Quanto alle zone più arretrate Jimenez e Dodò hanno comunque sfruttato l'opportunità di una sgambata ieri contro il Signa, mentre Valdepenas ha ribadito le proprie doti in velocità con tanto di assist per il gol di Pellegrino.

Gonçalves in crescita ma non ancora al top

Il portoghese ieri ha regalato qualche buona sensazione incluso il tiro finito all'angolo ad aprire le marcature, ma anche la conferma che la condizione migliore è tutta ancora da trovare. Di certo Pedro resta la discriminante principale per la Fiorentina dell'immediato futuro, tanto più se dovesse agire da trequartista centrale. Fino a oggi il suo ingresso in campo è coinciso con la sostituzione di qualche centrocampista, ma chissà che dalla ripresa del campionato in poi non possa essere lui a spostare l'assetto verso il 4-2-3-1

La disponibilità di Gnonto

Intanto contro il Signa si è messo in mostra, oltre Brescianini con una punizione che ha richiamato la curiosità pure di Vanoli che si è subito complimentato, anche Gnonto, che già qualcosa di buono aveva fatto vedere, soprattutto contro il Pisa in Coppa Italia. La sua disponibilità in vista della gara di Genova diventa una fattore importante, anche perché Mastantuono rischia di tornare a ridosso del match dopo gli impegni con l'Argentina mentre l'adattamento di Njie sulla destra è ancora tutto da immaginare.

Serve ancora pazienza per il miglior Atta

In uno scenario del genere è da rilevare il lavoro a parte che ancora Atta sta portando avanti. In assenza di comunicazioni dirette sulle problematiche del francese non resta che augurarsi che l'esclusione dall'amichevole di ieri sia pura cautela, visto che tra gli obiettivi di questo periodo di sosta c'è proprio l'intento di recuperare uno dei singoli più dotati e sul quale si accentrano le principali curiosità di tifosi e addetti ai lavori.