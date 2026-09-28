Pellegrino, la sosta per convincere tutti. Corriere dello Sport: "Sprint per la maglia"

Con Beto impegnato con la Guinea-Bissau nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa, Mateo Pellegrino resta al Viola Park e può sfruttare la sosta per guadagnare terreno nella corsa alla maglia da centravanti titolare. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, la scelta della prima punta è una delle priorità di Paolo Vanoli, che in queste tre settimane avrà l’opportunità di lavorare sulla fisionomia della squadra e sui suoi meccanismi. Il tecnico ha già chiarito che durante la stagione ci sarà una certa alternanza tra i due attaccanti, ma finora Pellegrino sembra avere un piccolo vantaggio.

L’argentino è arrivato a Firenze il 13 agosto, prima di Beto, e ha avuto subito spazio contro Roma, Frosinone e Torino. Dopo l’esonero di Grosso, Beto è partito titolare a Venezia, mentre Pellegrino ha segnato entrando dalla panchina, prima di ritrovare una maglia dal primo minuto contro il Pisa in Coppa Italia e poi con il Napoli. Il suo bilancio è di 5 presenze e 2 gol in campionato, più una rete in Coppa Italia. La continuità concessagli da Vanoli tra Pisa e Napoli rappresenta un “piccolo, grande vantaggio” che Pellegrino proverà a conservare alla ripresa, anche se Beto rientrerà già questa settimana e avrà tempo per prepararsi alla sfida con il Genoa. Una concorrenza interna che, conclude il quotidiano, servirà a individuare il centravanti intorno al quale costruire l’attacco viola.