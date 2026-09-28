Bucchioni torna su Grosso: "Colpe a metà: Paratici ha costruito una rosa poco adatta a lui"

Come ogni lunedì, su Tuttomercatoweb.com, spazio all'editoriale di Enzo Bucchioni. L'opinionista ha fatto il punto sulla Nazionale e la FIGC prima di addentrarsi sul campionato e sui cambi di panchina già avvenuti in questo avvio di stagione, tornando anche sull'addio di Fabio Grosso alla Fiorentina: "Intanto, a proposito di decisioni discutibili, è saltata un’altra panchina, la terza. Il primo è stato Grosso, licenziato dalla Fiorentina dopo che il direttore sportivo che l’aveva scelto (Paratici) gli ha curiosamente costruito una squadra con giocatori molto poco adatti al calcio che voleva fare l’allenatore. Colpe almeno da dividere a metà".

Prosegue: "Il secondo è stato Tedesco a Bologna e anche qui c’è qualcosa che non torna. A parte la rosa in due anni indebolita e non di poco, con tutto il rispetto di un grande come Sartori, Tedesco faceva un calcio completamente diverso da Thiago Motta e da Italiano. Non ci azzeccava nulla. Infatti ora hanno preso Palladino che dovrebbe essere più adatto alla rosa che c’è. Ieri è toccato a Cuesta, discusso a Parma fin dal sorprendente arrivo in Italia e non soltanto per i suoi trent’anni. Il curioso paradosso di un allenatore spagnolo che gioca strenuamente all’italiana, non ha mai convinto fino in fondo nonostante i risultati (salvezza senza problemi) dell’anno scorso".