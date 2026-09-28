Dragusin, prove di carattere con la Romania. Vanoli aspetta il suo leader

Dragusin, prove di carattere con la Romania. Vanoli aspetta il suo leaderFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:15Rassegna stampa
di Redazione FV

La prestazione di Radu Dragusin nella sconfitta della Romania contro la Svezia ha evidenziato qualche difficoltà del difensore viola nella difesa a tre. Schierato al centro della linea arretrata dal ct Hagi, il classe 2002 ha sofferto la mobilità di Isak e Gyokeres, mostrando alcune incertezze sui palloni lunghi e nei tempi della marcatura a uomo.

Come sottolinea La Nazione, si è trattato però di un passaggio a vuoto che non cancella quanto di positivo mostrato da Dragusin con la Fiorentina, soprattutto nella linea a quattro e nella recente sfida contro il Napoli, dove si è imposto come leader del reparto. Il difensore rumeno, inoltre, ha già dimostrato in passato di sapersi adattare anche alla difesa a tre, come ai tempi del Genoa. Una duttilità tattica che rappresenta un valore importante per Vanoli e conferma Dragusin come uno degli elementi su cui costruire il futuro della Fiorentina.