Dragusin, prove di carattere con la Romania. Vanoli aspetta il suo leader

La prestazione di Radu Dragusin nella sconfitta della Romania contro la Svezia ha evidenziato qualche difficoltà del difensore viola nella difesa a tre. Schierato al centro della linea arretrata dal ct Hagi, il classe 2002 ha sofferto la mobilità di Isak e Gyokeres, mostrando alcune incertezze sui palloni lunghi e nei tempi della marcatura a uomo.

Come sottolinea La Nazione, si è trattato però di un passaggio a vuoto che non cancella quanto di positivo mostrato da Dragusin con la Fiorentina, soprattutto nella linea a quattro e nella recente sfida contro il Napoli, dove si è imposto come leader del reparto. Il difensore rumeno, inoltre, ha già dimostrato in passato di sapersi adattare anche alla difesa a tre, come ai tempi del Genoa. Una duttilità tattica che rappresenta un valore importante per Vanoli e conferma Dragusin come uno degli elementi su cui costruire il futuro della Fiorentina.