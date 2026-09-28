Cancellieri, retroscena del Corriere dello Sport: "Era stato ceduto a Parma e Viola"

La Lazio va verso un ulteriore rinnovamento della rosa e i giocatori con contratto in scadenza nel 2027 restano tutti in bilico. Dopo gli addii di Provedel, Gila, Romagnoli, Gigot e, più recentemente, Patric, anche Cancellieri, Cataldi e Lazzari potrebbero lasciare il club a fine stagione. L'obiettivo della società è da tempo quello di alleggerire il monte ingaggi e proseguire il processo di ringiovanimento della squadra, anche in vista dei vincoli legati all'indice del lavoro allargato.

Tra i giocatori ancora sotto contratto, Cancellieri è quello che potrebbe avere maggiori possibilità di conferma. Come racconta il Corriere dello Sport-Stadio, l'esterno era stato ceduto prima al Parma e poi alla Fiorentina, ma il trasferimento è saltato nell'ultimo giorno di mercato dopo l'intervento del nuovo tecnico Gennaro Gattuso, che ha deciso di trattenerlo. Se Cancellieri riuscirà a confermare le proprie qualità nel corso della stagione, la sua permanenza potrebbe quindi essere presa in considerazione anche per il futuro. Più incerto il destino di Cataldi e Lazzari, mentre Pellegrini è fuori lista e considerato non più parte dei piani futuri della società.