"Nuovi Diez crescono": Paz e Mastantuono, l'addio di Messi apre l'eredità in Argentina

"Una maglia per due", titola stamani La Gazzetta dello Sport nelle sue pagine interne, abbozzando un paragone assai prestigioso per due fantasisti della nostra Serie A. L’ultimo tango di Lionel Messi con l’Argentina sarà il 6 ottobre al Monumental, contro il Benin, e nel frattempo è già partita la ricerca del suo erede. La Rosea individua due dei principali candidati in Nico Paz e Franco Mastantuono, protagonisti in Serie A rispettivamente con Como e Fiorentina. Entrambi sono stati inseriti da Scaloni nel nuovo corso della Seleccion e condividono talento, piede mancino e caratteristiche da trequartisti, pur con le inevitabili differenze rispetto a un giocatore unico come Messi. Paz ha già disputato il Mondiale 2026, mentre Mastantuono aveva addirittura indossato la maglia numero 10 dell’Argentina nel 2025, diventando il più giovane a farlo.

Il quotidiano sottolinea come i due fantasisti possano trovare maggiore spazio nel nuovo sistema di Scaloni, dopo anni in cui la presenza di Messi ha imposto un equilibrio più conservativo. Paz ha già mostrato al Como la capacità di agire da esterno destro offensivo o da trequartista, mentre Mastantuono predilige partire da destra per accentrarsi, puntare l’uomo e cercare il tiro. In Serie A il viola ha finora segnato più del connazionale, 3 gol contro 1, mentre Paz ha già trovato la prima rete con la Seleccion. Scaloni li ha provati insieme alle spalle di Lautaro e Julián Alvarez: il primo test dell’Argentina “demessizzata” sarà l’amichevole con la Bolivia, mentre il 6 ottobre il Monumental saluterà Messi, “diez per sempre”, con Paz e Mastantuono pronti a contendersi la sua pesantissima eredità.