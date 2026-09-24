Idee per il mercato invernale. Pongracic può partire, nel mirino un talento. E a giugno tornerà uno tra Comuzzo e Lucchesi. Torreira si è offerto ma non convince. Via Dodò e Sottil. Fagioli, si pensa ad allungare il contratto

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Come ha spiegato Niccolò Ceccarini, un numero uno del mercato, gli uomini mercato della Fiorentina sono al lavoro. Credo che Paratici aspetterà di leggere la classifica di fine dicembre prima di passare alla fase operativa. Se la Fiorentina a quel punto fosse tonata pienamente in corsa per un posto in Europa sarebbe giusto andare a cercare nel mercato invernale un'ulteriore spinta. Altrimenti si lavorerà per giugno. Paratici non smette di ricordare che il suo è un progetto pluriennale. Il Direttore con la faraonica campagna estiva (che convince al momento al 70%) spera di aver gettato basi forti per riportare il club tra le grandi del calcio italiano. Quindi non dovrebbe servire una nuova rivoluzione ma pochi inserimenti. Di valore assoluto.

Novità in difesa

C'é molto da lavorare su questo reparto, per il presente e per il futuro. A giugno, ad esempio, dovrebbe tornare Martinelli, che sta andando bene ad Avellino che potrebbe completare il suo percorso di crescita accanto a un De Gea che andrà a chiudere il suo contratto in viola (giugno 2028). E tornerà uno tra Comuzzo e Lucchesi, che sta facendo molto bene a Monza e sul quale la Fiorentina ha il 50% sulla futura rivendita e che può dunque riprendere con una spesa minima. Ancora da definire il percorso del Nazionale Kouadio. Nel Monza sta facendo benissimo da quinto ma la Fiorentina non immagina di passare alla difesa a tre. Vedremo. Nell'immediato andrà via Dodò, se il brasiliano non accetterà di allungare il contratto e potrebbe partire Pongracic. Paratici va a caccia di talenti, giocatori tra i 20 e i 22 anni. Farà partire subito Pongracic solo se troverà un'alternativa giusta. Soprattutto in chiave futura.

Si cerca un incontrista e Fagioli...

Torreira continua a offrirsi ai dirigenti viola. Ma l'uruguaiano è fuori dalle idee di Paratici. La Fiorentina valuta incontristi giovani e con una bella struttura. Credo che il grande rimpianto per questo reparto sia quello di non aver creduto in Amatucci. In un centrocampo che avrebbe bisogno di un sesto elemento sarebbe stato perfetto. La Fiorentina sta pensando anche al futuro di Fagioli. Il giocatore ha un contratto ancora lungo (giugno 2029) ma con Vanoli è tornato a essere centrale. La società potrebbe anche allungargli il contratto di un anno. In partenza Sottil che non ha allungato il contratto dopo la bocciatura del Watford. Società e giocatore potrebbero anche chiudere il rapporto a gennaio trovando un accordo sugli ultimi sei mesi di stipendio. A proposito di possibili accordi Paratici vorrebbe chiudere definitivamente il capitolo Grosso. Il tecnico è legato al club viola fino al 30 giugno 2028 ma le parti potrebbero trovare l'intesa per scrivere subito la parola fine su una storia che non ha funzionato. La Fiorentina spera di risparmiare dei soldi e Grosso vuole trovare prima possibile una nuova panchina. Un'intesa potrebbe accontentare tutti.