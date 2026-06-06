Attesa snervante per Grosso. La Nazione: "Come con Pioli e Paratici: siamo in sala d'attesa"

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A Firenze è attesa da giorni l'ufficialità di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina. Sembrava dovessere arrivare prima, invece anche a questo giro si è costretti ad una lunga e snervante attesa. Qualcosa che era già successo un anno fa per annunciare Stefano Pioli e che è accaduto anche in inverno con Fabio Paratici, e su cui si dilunga oggi la rubrica "Rock and Gol" di Benedetto Ferrara su La Nazione: "Abbiamo preso la residenza in sala d’attesa. Non è colpa di nessuno, certo, e comunque ormai siamo abituati ad aspettare. Nel frattempo sfogliamo riviste, scrolliamo sui social. Tutto è iniziato un’estate fa. La Fiorentina decide di prendere Stefano Pioli dopo la fuga di Palladino. Pioli c‘è ma non c’è. Non può arrivare prima di un mese per questioni fiscali. E’ in Arabia. La sua società non lo vuole più, anche lui non ne può più ma se aspetta un mesetto evita di perdere soldi.

[...] Qualche mese dopo saluta Pradè. Suona l’allarme. Un’altra volta. Fiorentina al buio, classifica da paura e il diesse che non c’è. Ecco Fabio Paratici. Palmares da top ma per fortuna niente zebra bianconera tatuata accanto all’ombelico. Tifosi soddisfatti. Torna la luce. Non subito, però. [...] E comunque siamo già tornati tutti in sala di attesa. Perché la Fiorentina ha preso Grosso ma Grosso ancora non c’è. Era sotto contratto, quindi il Sassuolo vorrà qualcosa in cambio. Insomma, la faccenda si sta per definire. Il Sassuolo non fa sconti, basta ripensare a Duncan e Lirola, costati un bel po’. Ora ci siamo quasi. Poi Paratici e Ferrari voleranno negli States da Joseph il presidente, reduce da un lunghissimo video messaggio ai tifosi per fortuna senza interruzioni pubblicitarie. La buona notizia è che in sala d’attesa insieme a noi c’è anche Paolo Vanoli".