Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
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Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 15 novembre 2026.
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Rassegna stampa
Pellegrino micidiale di testa, l'ex tecnico rivela: "All'inizio non segnava, poi ha trovato la sua strada"
Un bilancio che certifica quanto poco calcio abbia fatto la Fiorentina. E al nuovo corso Paratici servono correttivi già da gennaiodi Tommaso Loreto
Le più lette
2 Un bilancio che certifica quanto poco calcio abbia fatto la Fiorentina. E al nuovo corso Paratici servono correttivi già da gennaio
3 Torreira si proporrà alla Fiorentina, che sogna Ederson. Corriere dello Sport: "I nomi per gennaio"
4 Comuzzo e un avvio di stagione da leader difensivo col Torino: è già un rimpianto per la Fiorentina?
Copertina
FirenzeViolaDall'addio di Gosens all'acquisto di gennaio: la fascia sinistra è una rivoluzione ancora in corso
Luca CalamaiDieci domande a Paratici: da Grosso a Mastantuono, passando ai numeri del mercato estivo e al mediano che manca
Pietro LazzeriniDe Gea non si tocca (fino a giugno) ma la Fiorentina cosa pensa di Martinelli? Frendrup sarebbe perfetto per il centrocampo di Vanoli. Fagioli e gli altri superstiti restano in uscita
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