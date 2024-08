AMRABAT, Sarà lui il titolare di centrocampo a Parma?

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

L'ultima amichevole estiva giocata ieri dalla Fiorentina sul campo del Friburgo ha aperto un grosso punto interrogativo: può essere Amrabat il titolare di centrocampo che vedremo, almeno, a Parma? Un dubbio lecito anche se, specifica il Corriere dello Sport-Stadio, al momento le quotazioni di vedere il marocchino con in dosso un'altra maglia a settembre sono piuttosto basse.

Il giocatore però sembra essere tornato a Firenze con uno spirito diverso, con la voglia comunque di mettersi a disposizione fin da subito. Non a caso sembra già scattato un particolare feeling con i compagni e soprattutto con Raffaele Palladino, che nel post gara non ha celato il proprio desiderio di poterlo allenare tutto l'anno (QUI le dichiarazioni complete). Il futuro in viola, tuttavia, resta piuttosto in bilico, scrive il quotidiano, con Fenerbahce e il Galatasaray alla finestra e Manchester United che potrebbe tornare a farsi vivo per lui. E non è un mistero che il giocatore sogni un ritorno in Inghilterra.