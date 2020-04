ALLENAMENTI, Si ripartirà scaglionati: la procedura

La Gazzetta dello Sport scrive che la Lega Calcio è al lavoro per trovare le date giuste per ricominciare a giocare, poi starà ai ministri di Sport e Salute dare il via libera definitivo. Dopo il ritiro permanente, il cosiddetto gruppo "negativizzato" verrà scisso per far spazio a degli esami differenziati così da arrivare a fare a meno delle barriere. Toccherà prima alla Serie A, poi alla B, quindi alla C.