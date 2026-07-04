Allegri cerca rinforzi sulle fasce: il Napoli non ha mollato la presa per Dodo

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Quello di Dodô resta uno dei nomi più apprezzati dal Napoli per rinforzare la corsia destra in vista della prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, il club partenopeo continua a monitorare con attenzione il laterale della Fiorentina, considerato uno dei profili ideali per le esigenze di Massimiliano Allegri. Nonostante il Napoli possa già contare su Giovanni Di Lorenzo e Pasquale Mazzocchi, con Leonardo Spinazzola eventualmente adattabile sulla fascia destra, la dirigenza è alla ricerca di un ulteriore rinforzo e il brasiliano figura tra le principali alternative valutate sul mercato.

La Fiorentina, però, non sembra intenzionata a privarsi facilmente del suo esterno, valutato intorno ai 15 milioni di euro. Prima di affondare il colpo, inoltre, il Napoli dovrà sbloccare il mercato in uscita, considerato che la priorità della società è alleggerire una rosa particolarmente ampia in alcuni reparti. Insieme a Dodô, gli azzurri seguono anche Brooke Norton-Cuffy del Genoa e Raoul Bellanova dell'Atalanta, ma il laterale viola continua a essere uno dei profili maggiormente apprezzati per qualità, esperienza e capacità di interpretare entrambe le fasi di gioco