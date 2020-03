ACOSTY, Che forti Duncan e Vlahovic. Qui in Corea...

L'ex attaccante Maxwell Acosty, passato recentemente dai croati del Rijeka all'Anyang in Corea del Sud, ha concesso un'intervista pubblicata su La Nazione di oggi. Una scelta di vita, la sua, visto che già quando si è imbarcato verso l'Asia ha compreso la portata dell'emergenza Coronavirus ("Tutti i coreani indossavano mascherine") ed ha poi osservato direttamente lo scoppio dell'epidemia, come lui stesso racconta ("In 48 ore è scoppiato il pandemonio in una chiesa a cinque ore di auto da qui") anche se poi specifica che "la città dove vivo ha 7 milioni di abitanti e non c'è stato alcun contagio". L'Angyang, poi, ha la maglia viola, un richiamo forte al suo passato: "Me la sono ritrovata davanti ed è stata una folgorazione. La Fiorentina rimarrà sempre la squadra del mio cuore e la mia seconda casa". Chi preferisce in questa Viola? "Ho un debole per il mio amico Duncan e per Vlahovic: quanto è forte!".